Газові відносини між Росією і Європою проходять через одну з найжорстокіших криз за 40 років своєї історії, пише "Комерсант".

Євросоюз збирається знизити залежність від російського газу. Крім того, Єврокомісія має намір розробити єдину форму газових контрактів для всіх країн ЄС, заявив в інтерв'ю "Ъ" заступник глави Єврокомісії з энергосоюзу Марош Шевчович.

"Всі контракти повинні дотримуватися правила прозорості. Тепер ми повинні запропонувати законопроект про те, як це буде працювати на практиці. Ми плануємо внести поправки в два законодавчих акти. По-перше, рішення Європейського парламенту щодо обміну інформацією про міжурядові угоди в сфері енергетики. Ми хочемо виправити помилки минулого, коли ЄК могла висловлюватися, ці угоди відповідають європейському законодавству чи ні, тільки після того, як вони укладені", - сказав Шевчович.

Читайте такожМіллер визнав, що модель роботи "Газпрому" в Європі розвалюєтьсяВін також зазначив, що Євросоюз хоче створити щось на зразок бенчмарка за комерційним контрактом на постачання газу. "І тоді, якщо ви ведете якісь переговори, то незалежно від того, велика країна або ви маленька, «старий» друг або «новий», ви приблизно розумієте, який бенчмарк, і можете судити, чи є конкретна пропозиція за контрактом на постачання газу чесною чи не є. Ось те, що ми розуміємо під прозорістю контрактів. Ми не збираємося наполягати, що повинні бути публічно розкриті конкретні ціна, умови або текст угоди. Ми б хотіли працювати із загальною формою, використовуючи ті інструменти щодо роботи з чутливою інформацією, що у нас є. Система бенчмарків зможе підготувати учасників ринку, газові компанії, країни-члени союзу, так що вони будуть знати в процесі переговорів, вони укладають чесну угоду чи ні", - сказав він.