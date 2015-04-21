Україна в березні збільшила видобуток газу на 10%

Видобуток природного газу в Україні в січні-березні 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротився порівняно з січнем-березнем 2014 року на 3,1% - до 4,8 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в березні 2015 року порівняно з попереднім місяцем збільшився на 10,2% - до 1,6 млн куб. м. Порівняно з березнем 2014 року видобуток газу в березні 2015 року скоротився на 3,3%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в січні-грудні 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,4% - до 19,7 млрд кубометрів

За даними Держстату, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.