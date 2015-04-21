У Росії вирішили, що ціни на нафту досягли дна
Голова "Лукойла" Алекперов запевняє, що нафта більше не дешевшатиме.
Президент ВАТ «Лукойл» Вагіт Алекперов заявив, що ціна на нафту досягла дна. Про це 21 квітня повідомляє РИА Новости.
«Я вважаю, що вона досягла свого дна з однієї причини: та активність звертання бурових не демонструється - реально ціна тисне на ринок», - пояснив він, виступаючи на міжнародній конференції з нафти в Техасі.
Алекперов зазначив, що видобуток нафти в Росії може скоро стабілізуватися й у середньостерміновій перспективі - трохи знизитися. За його словами, відбудеться падіння видобутку в Західному Сибіру та в Поволжі, але в міру розробки арктичних родовищ знову спостерігатиметься зростання.
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Після введення найбільших запасів в Арктиці Росія знову вийде в лідери з виробництва нафти», - сказав він.
Із початку квітня ціни на нафту підскочили на 15 відсотків і знову знаходяться в районі максимумів з початку року. Аналітики, поза тим, оцінюють імовірність нового падіння досить високо, оскільки пропозиція, як і раніше, перевищує попит.
Раніше заступник міністра фінансів Росії Максим Орєшкін заявив, що ризики зниження ціни на нафту до 40 доларів за барель є, і вони дуже сильні.
"Ризики є, тому що ми бачимо, що й у березні пропозиція на ринку зросла, і запаси продовжують зростати, можна багато перераховувати - навіть такі речі, як подальше збільшення в Лівії, може призвести до серйозних викривлень. І так надлишок є, й він може розширитися, і тоді цінами важко буде втриматися", - додав він.