Україна скоротила виробництво електроенергії на 12,5%

Виробництво електроенергії в Україні за січень-березень 2015 року скоротилося порівняно із січнем-березнем 2014 року на 12,5% - до 44,7 млрд кВт/год, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, атомні електростанції, частка яких у загальному виробництві електроенергії на сьогодні становить більш як 50%, за січень-березень 2015 року незначно скоротили виробництво електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2014 року, на 0,01% - до 23,7 млрд кВт/год.

Теплові електростанції й теплоелектроцентралі, відчувають гострий дефіцит вугілля у зв‘язку з воєнними діями на Донбасі, в січні-березні 2015 року скоротили виробництво електроенергії порівняно із січнем-березнем 2014 року на 24,1% - до 18,4 млрд кВт/год.

Гідроелектростанції в січні-березні 2015 року скоротили обсяг виробництва електроенергії на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,2 млрд кВт/год.

Також повідомляється, що порівняно з лютим 2015 року виробництво електроенергії в Україні всіма видами генерації в березні збільшилося на 5,5%, - до 14,7 млрд кВт/год. Теплова генерація збільшила виробництво на 13,2% - до 6,3 млрд кВт/год, а атомні станції - на 0,9%, до 7,5 млрд кВт/год.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Україні відбувалися відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через воєнні дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок з Росії, ПАР й Австралії, а також з початку 2015 року почала імпорт електроенергії з РФ.

Проте вже у середині квітня 2015 року заступник міністра енергетики Светелік Олександр заявив, що до кінця 2015 року Україна спробує обійтися без імпорту електроенергії та вугілля.