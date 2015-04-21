Великобританія вимагає від російського мільярдера продати ліцензію на видобуток нафти

Уряд Великобританії прийняв рішення зобов'язати компанію російського мільярдера Михайла Фрідмана продати ліцензію на видобуток нафти в Північному морі, придбану в німецької RWE Dea.

Про це пише The Telegraph.

Як повідомляє видання, таке рішення прийнято через побоювання з приводу енергетичної безпеки Великобританії.

Міністр енергетики країни Ед Дейві повідомив LetterOne, що "він пропонує скасувати ліцензії Dea на видобуток нафти в Північному морі, якщо LetterOne не змінить контроль над газовими родовищами Dea Великобританії в Північному морі".

Компанія Фрідмана тепер має шість місяців, щоб "здійснити подальшу зміну контролю" ліцензій.

Представник LetterOne від коментарів відмовився, пише видання.

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Як повідомлялося раніше, на початку березня німецька компанія RWE заявила про закриття операції з продажу підконтрольної Фрідману фірмі LetterOne нафтогазового підрозділу DEA за 5,1 мільярда євро. DEA зокрема належать кілька родовищ в Північному морі, на які припадає від 3 до 5% видобутого Великобританією газу.

Лондон побоюється, що якщо Захід введе проти Росії нові санкції, видобуток на цих родовищах буде зупинено, тому вимагає їх перепродажу. Через це уряд Великобританії вже висував Фрідману ультиматум: він повинен протягом тижня довести, що має право залишити собі придбані родовища, або йому доведеться продати їх.

У компанії Фрідмана, однак, заявили, що залишають за собою право оскаржити будь-яке рішення британського уряду.