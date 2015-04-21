Демчишин хоче знизити собівартість українського вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує до кінця 2015 року знизити собівартість українського вугілля до 1100-1200 грн. за тонну з нинішніх 2000 грн завдяки інвестиціям і запуску шахт, які простоюють.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на ІІІ з'їзді шахтарів України.

«Ми бачимо перспективу її (собівартість вугілля - УНІАН) до кінця року вивести на рівень 1100-1200 грн», - сказав він.

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За словами міністра, обсяг інвестицій, необхідних для такого зниження собівартості, становить близько 850 млн грн.

Також Демчишин звідазначив, що зниження вартості українського вугілля дозволить забезпечити енергонезалежність країни за рахунок збільшення попиту та обсягів виробництва.

Як повідомляв УНІАН, світові трейдери пропонують купувати українське вугілля профіцитних марок, що видобувається на державних шахтах на підконтрольних Києву територіях, по 25 дол. за тонну, що у кілька разів нижче за його собівартість.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрацити), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Водночас, в Україні існує профіцит вугілля марки «Г» (газового вугілля), видобуток якого ведеться на держшахтах. Міністерство енергетики більш як півроку веде переговори з приватною енергокомпанією ДТЕК про викуп нею обсягів вугілля для погашення заборгованості із зарплати гірникам державних шахт. У 2015 році уряд відмовився від дотацій держшахт, які в попередні роки сягали 14 млрд грн.