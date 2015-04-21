Євросоюз покарає «Газпром» за монополізм на мільярди євро - ЗМІ

Європейський Союз збирається офіційно звинуватити "Газпром" у порушенні антимонопольного законодавства.

Про це повідомляє Агенція France Press із посиланням на власні джерела, передає «5 канал».

За даними видання, це має статися вже цієї середи. Повідомляється, що Єврокомісія порушила справу ще в 2012 році.

Європейська спільнота закидає "Газпрому" монополізм на ринках Центральної та Східної Європи. Покаранням за це може скласти штраф у розмірі 10% від річного прибутку компанії в країнах Євросоюзу. Це приблизно становить 93 мільярди євро.

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Нагадаємо, нещодавно "Газпром" погрожував підвищенням ціни на газ для ЄС. За словами голови "Газпрому", якщо влада Євросоюзу доб'ється встановлення єдиної для європейських клієнтів "Газпрому" ціни на російський газ, то встановлюватися ця ціна буде за вищою планкою. Це прозвучало як реакція на план Єврокомісії щодо створення Енергетичного союзу.