Єврокомісія не коментує інформацію про пред'явлення звинувачень «Газпрому»
15:57, 21 квітня 2015Енергетика
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Раніше європейські ЗМІ повідомили про те, що 23 квітня Єврокомісія офіційно висуне «Газпрому» звинувачення в монополізації ринку Центральної та Східної Європи. Штраф може становити 93 млрд євро
REUTERS
Європейська комісія не коментує інформацію щодо того, що в середу, 23 квітня, може висунути офіційні звинувачення російському «Газпрому» в порушенні антимонопольного законодавства.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив представник Єврокомісії Маргаритіс Шинас.
«Комісія не коментує справи, які перебувають на розгляді», - сказав він.
Раніше європейські ЗМІ повідомили про те, що 23 квітня Єврокомісія офіційно висуне «Газпрому» звинувачення в монополізації ринку Центральної та Східної Європи. Єврокомісія почала цю справу ще у 2012 році. Штраф може становити 93 млрд євро.
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