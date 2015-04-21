Єврокомісія не коментує інформацію про пред'явлення звинувачень «Газпрому»

Європейська комісія не коментує інформацію щодо того, що в середу, 23 квітня, може висунути офіційні звинувачення російському «Газпрому» в порушенні антимонопольного законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив представник Єврокомісії Маргаритіс Шинас.

«Комісія не коментує справи, які перебувають на розгляді», - сказав він.

Раніше європейські ЗМІ повідомили про те, що 23 квітня Єврокомісія офіційно висуне «Газпрому» звинувачення в монополізації ринку Центральної та Східної Європи. Єврокомісія почала цю справу ще у 2012 році. Штраф може становити 93 млрд євро.