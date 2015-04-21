ЄС схвалив атомну угоду Угорщини з Росією

Про це повідомив у понеділок голова кабінету прем'єр-міністра Угорщини Янош Лазар, передає ТАСС.

Однак, як заявив він угорському агентству МТІ, уряд продовжує консультації з Єврокомісією про відповідність угоди з РФ європейським вимогам конкуренції та проведення закупівель.

За його словами, ЄС підкреслює, що "постачання для проекту з модернізації станції повинні проходити згідно з правилами ЄС про здійснення державних закупівель". Це "відповідає намірам та інтересам Угорщини", підкреслив Лазар.

Говорячи про контракт на поставку палива, він заявив, що уряд зміг переконати Європейську комісію в тому, що угода між РФ і Угорщиною "націлена на підвищення енергобезпеки Європи, а не збільшує залежність Будапешта від Москви". Для кабінету міністрів це стало серйозним успіхом", зазначив Лазар.

Читайте такожРосія шляхом ядерної угоди з Угорщиною намагається розколоти Євросоюз - ЗМІ

Як раніше повідомило ТАСС європейське джерело, "Євроатом зняв свої заперечення проти поставок ядерного палива російського виробництва на ці реактори після того, як термін ексклюзивних поставок палива російського виробництва на них був скорочений з 20 до 10 років". Він підкреслив, що європейському регулятору ще належить офіційно затвердити цей проект.