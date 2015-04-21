Демчишин: для переведення ТЕЦ на газове вугілля потрібно $2 мільярди і два роки

Для переведення 20 енергоблоків українських електростанцій на газове вугілля, що видобувається на підконтрольній території Україні, знадобиться до 2 млрд дол. і кілька років для реконструкції кожного окремого блоку.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на ІІІ з'їзді шахтарів України.

«На один такий блок, а їх близько 20, необхідно до 100 млн дол. і до двох років часу, тобто перебудувати їх з метою переведення на газове вугілля доволі складно», - сказав він.

За словами Демчишина, оцінка вартості таких робіт є невтішною, тому Україні потрібні додаткові обсяги антрацитного вугілля.

Читайте такожУкраїна контролює лише 35 шахт з 95 - Демчишин

Як повідомляв УНІАН, Україна, яка змушена через воєнну агресію Росії на Донбасі імпортувати вугілля та електроенергію, розраховує до кінця 2015 року використовувати лише власні енергоресурси.

Згідно з прогнозним балансом, тепловим електростанції України споживуть 28 млн тонн вугілля, з яких на дефіцитні марки припадуть мінімальні обсяги.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрацити), видобуток якого сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Разом з тим, в Україні існує профіцит вугілля марки «Г» (газового вугілля), видобуток якого ведеться на держшахтах. Міністерство енергетики більш як півроку веде переговори з приватною енергокомпанією ДТЕК про викуп нею обсягів вугілля для погашення заборгованості із зарплати гірникам державних шахт. У 2015 році уряд відмовився від дотації держшахт, які в попередні роки сягали 14 млрд грн.