«Енергоатом» хоче будувати енергоблоки Хмельницької АЕС спільно з чеською Skoda

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав заступник генерального директора - директор з нових ядерних установок компанії «Атомпроектінженіринг», яка входить в «Енергоатом», Ігор Орлов.

«Зараз готується відповідне розпорядження Кабміну, яке дозволить нам працювати в цьому напрямі... Очікуємо цього місяця, максимум наступного», - сказав він.

При цьому Орлов повідомив, що після отримання такого дозволу Україні необхідно буде підписати міжурядову угоду з чеською стороною.

Також заступник гендиректора «Атомпроектінженірингу» розповів, що добудова двох блоків Хмельницької АЕС здійснюватиметься за власні кошти «Енергоатому» і за гроші, які може виділити чеська Skoda в вигляді кредиту.

Також Орлов сказав, що, попри те, що акціонером Skoda є російська корпорація ЛМЗ, цей факт не матиме впливу на процес добудови енергоблоків.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує до 2020 року завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР.

Водночас, в документі не міститься інформації, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, крім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

Голова «Енергоатому» Юрій Недашківський наприкінці 2014 року заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Замінити «Росатом» у реалізації проекту добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС може чеська Skoda.

Компанія «Енергоатом» має намір використовувати не менш як 70% українського обладнання при добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє чотири атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з шістьма реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.