Будівництво укриття для 4-го енергоблоку ЧАЕС завершать до 2018 року

Будівництво нового безпечного конфайнменту для четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС відбувається відповідно до графіка і має завершитися до 30 листопада 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам головний інженер проекту «Укриття» Володимир Каштанов.

«Хід реалізації проекту відслідковується, і ми поки що не бачимо будь-яких відхилень від наміченої дати», - сказав Каштанов.

За його словами, після установлення конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС необхідно буде розібрати старі конструкції та розробити технологію вилучення ядерного палива. При цьому Каштанов відзначив, що стратегія демонтажу вироблена, але етап проектування демонтажу не починався через відсутність фінансування.

Водночас, головний інженер проекту розповів, що для будівництва конфайнменту було передбачено 1,5 млрд євро, з яких вже використано близько 700-800 млн євро.

Разом з тим, головний інженер проекту другого сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) Андрій Савін повідомив, що будівництво сховища має завершитися до кінця 2016 року. За його словами, після проведення експертиз вже побудованого сховища на нього буде перевозитися неушкоджене ядерне паливо з четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС.

Читайте такожКабмін за рік виділить понад 700 млн гривень на підготовку Чорнобильської АЕС до закриття

Довідка УНІАН. У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Первісна вартість будівництва оцінювалася в 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкта збільшилася на 500 млн євро.

В кінцевому підсумку влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва огороджувального контуру нового безпечного конфайнменту (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний та екологічно стабільний об'єкт.