ЄК стежить за переговорами Греції з «Газпромом» щодо «Турецького потоку» - поки без оцінок

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила прес-секретар Єврокомісії з енергетичних питань Ганна-Кайса Ітконен, відповідаючи на запитання журналістів про проведення сьогодні в Афінах переговорів глави «Газпрому» Олексія Міллера з прем'єр-міністром Греції Ціпрасом.

«Нам відомо про цей візит, і ми бачили повідомлення ЗМІ про цей енергетичний план і можливий контракт, який може бути підписаний сьогодні або цього тижня. Як я вже говорила, ми готові надати нашу оцінку будь-якої такої угоди або операції і їх наслідків, якщо у нас буде на чому базувати нашу оцінку. Зараз дати якусь оцінку дуже важко», - сказала Ітконен, маючи на увазі відсутність конкретної інформації про можливу угоду.

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Раніше німецьке видання Spiegel Online повідомило про те, що Греція готується укласти багатомільярдну угоду з РФ. За участь у проекті будівництва газопроводу «Турецький потік» Афіни розраховують отримати від 3 до 5 млрд євро, зазначило видання, посилаючись на неназваного високопоставленого представника правлячої в Греції партії СІРІЗА. Ці кошти РФ може перерахувати як аванс за майбутні виплати за транзит газу, зазначає Spiegel Online.