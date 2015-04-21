«Енергоатом» хоче завершити проектування сховища ядерного палива до 2016 року

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих атомних електростанцій України, має намір до 2016 року завершити проектування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), на яке надходитиме паливо з українських АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав заступник генерального директора - директор з нових ядерних установок компанії «Атомпроектінжиніринг», яка входить до «Енергоатома», Ігор Орлов.

«Зараз у нас йде проектування. Термін завершення - кінець 2015-го - 2016 рік», - сказав Орлов.

За його словами, після завершення проектування буде здійснена експертиза, за результатами якої буде розпочато будівництво сховища.

«Завершення будівництва очікується наприкінці 2017 – на початку 2018 року», - уточнив Орлов.

При цьому він повідомив, що на ЦСВЯП направлятиметься відпрацьоване паливо з трьох українських атомних станцій - Хмельницької, Рівненської та Южно-Української.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента «Енергоатома» Юрія Недашковського, американська компанія Holtec приступить до реалізації проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 млн дол. після здійснення «Енергоатомом» авансового платежу в розмірі 11,7 млн дол.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте через певні причини, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічну кризу 2008 року, проект було фактично заморожено.

Держкомпанія «Енергоатом» до кінця 2020 року заплатить американській компанії Holtec International майже 300 млн дол. за обладнання для ЦСВЯП.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою у Європі.