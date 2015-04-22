Ціни на нафту обвалилися на тлі ситуації в Ємені

На світових торгах в середу, 22 квітня, ціни на нафту знижуються на тлі припинення військової операції в Ємені, передає Reuters.

Торги почалися з обвалу вартості червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent на 0,76% - до 61,61 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI на 1,13% - до 55,97 долара за барель.

Читайте такожКувейт заявив про відкриття чотирьох нових родовищ нафтиПредставник командування арабської коаліції Ахмед аль-Асір 21 квітня заявив, що військова операція в Ємені на чолі з Саудівською Аравією була припинена на прохання президента Ємену Абда Раббо Мансура Хаді.

На думку аналітиків, цей факт говорить про те, що, швидше за все, ціни на паливо у другому кварталі будуть знижуватися, однак вони навряд чи будуть нижче мінімумів року.

Сьогодні очікуються дані Управління з енергетичної інформації Міненерго США (EIA) про комерційні запаси нафти в країні за тиждень. Аналітики вважають, що обсяги поповнилися на 2,88 млн барелів.