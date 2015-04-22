«Газпром» оцінив вартість грецької частини «Турецького потоку» в €2 мільярди

Голова російського концерну "Газпром" Олексій Міллер заявив, що вартість фінансування грецької частини газопроводу "Турецький потік" становитиме 2 мільярди євро.

Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер за підсумками переговорів в Афінах, передає "Вести.Економіка".

"Уряд Греції підтримує створення газотранспортних потужностей на території республіки. Проект може бути реалізований російсько-європейським консорціумом, ряд компаній вже виявляють інтерес взяти участь у проекті. Проект буде реалізовуватися відповідно до європейського законодавства", - сказав Міллер.

Голова "Газпрому" також заявив, що російсько-європейський консорціум зможе самостійно залучити 2 млрд євро. При цьому російська сторона в особі "Газпрому" гарантує, що через територію Греції буде прокачувати 47 млрд куб. м газу в рік. Міллер зазначив, що під гарантії цих поставок Греція зможе залучити додаткові кредити для реалізації інших проектів у країні.

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Раніше в німецьких ЗМІ, зокрема у виданні "Шпігель", з'явилися відомості про те, що Росія і Греція нібито готуються укласти контракт з реалізації проекту "Турецький потік" і в його рамках грецька влада може отримати до 5 млрд євро в якості авансу.

Проте прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував ці чутки, заявивши, що на переговорах у Москві президента Росії Володимира Путіна і прем'єра Греції Алексіса Ціпраса жодних домовленостей про аванс для Афін не укладалося.