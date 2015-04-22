У Росії запевняють, що європейські кредитори не відмовилися від проекту "Ямал СПГ"

Європейські кредитні агентства надали акціонерам проекту "Ямал СПГ", що передбачає будівництво заводу по зріджуванню природного газу на Ямалі, письмове підтвердження на інвестування в проект, заявив президент французької Total (володіє 20% у проекті) по розвідці і видобутку Ів Луї Даррикаррера, передає ПРАЙМ.

"Європейські кредитні агентства вже дали письмове підтвердження, що нададуть фінансування проекту "Ямал СПГ", - сказав він.

Читайте також"Газпром" може втратити ринок Європи: російському газу знову загрожує СПГ Представник Total також нагадав, що у фінансуванні проекту будуть брати участь китайські банки, які планують вкласти 10-15 млрд доларів.

"Впевнені, що, незважаючи на санкції, проект буде реалізовуватися добре. З технічного боку все йде добре, в цьому році 9-10 млрд вкладено вже було з 27 (млрд доларів капвкладень - ред.)", - сказав він.

Проект «Ямал СПГ» передбачає будівництво заводу з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) потужністю 16,5 млн тонн в рік на ресурсній базі Південно-Тамбейського родовища. Доведені і ймовірні запаси газу родовища складають 907 млрд кубометрів. Перша лінія по виробництву СПГ в рамках проекту повинна бути запущена в 2017 році. Реалізація проекту передбачає створення транспортної інфраструктури, що включає морський порт і аеропорт в районі селища Сабетта, а також перевалочну базу в бельгійському Зебрюгге для постачання газу в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону в період відсутності навігації по Північному морському шляху.