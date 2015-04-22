Єврокомісія висунула «Газпрому» офіційне звинувачення в монополізмі

13:12, 22 квітня 2015
Енергетика
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Сума можливого штрафу не уточнюється.

ЕК предъявила

Європейська комісія висунула офіційні обвинувачення російському Газпрому щодо домінуючої позиції на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Відповідну заяву у середу в Брюсселі зробила європейський комісар з питань конкурентоспроможності Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager), передає власний кореспондент УНІАН. 

"Сьогодні було ухвалено рішення щодо заяви про заперечення проти деякої діяльності Газпрому. Це стосується вісьмох різних країн - Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Болгарії. Газпром домінує на цих всіх ринках. У заяві щодо заперечення ми сказали, що наша попередня точка зору полягає у тому, що Газпром зловживає своєю домінуючою позицією", - заявила вона. 

За словами комісара, ця заява є "ще одним кроком дуже тривалої процедури". "Зараз ми надамо слово Газпрому, щоб вони змогли себе захистити", - продовжила Вестагер.

Вона нагадала, що Комісія проводить перевірку Газпрому з вересня 2011 року, а формальна процедура була розпочата у червні 2012. 

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Щодо змісту Заяви про заперечення, Вестагер конкретизувала, що ЄК вважає, що Газпром порушує антимонопольне законодавство ЄС, "переслідуючи спільну стратегію секціонування газового ринку Центральної та Східної Європи". В якості прикладу комісар навела ситуацію, коли у контрактах споживачу в одній з країн заборонено реекспортувати газ іншим країнам-членам. Газпром також виставляє більш високі ціни деяким країнам. 

"Що ми бачили у нашій базі даних, так це те, що Газпром виставляє несправедливу високу ціну у п'яти різних країнах - Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Болгарії... Ми також заявили, що Газпром використовує свою домінуючу позицію у постачанні газу, щоб отримати від споживачів не пов'язані зобов'язання щодо газової інфраструктури. Зокрема докази цього знайдені у Польщі щодо Ямалу та у Болгарії щодо Південного потоку. Ми бачимо, що це триває достатньо довго і що це продовжується", - деталізувала комісар.

Вона повідомила, що Заява про заперечення є "дуже ранньою стадією". "Зараз ситуація відкрита, і ми будемо очікувати на відповідь Газпрому. У них є 12 тижнів, щоб це зробити у письмовій формі. Газпром також запрошується зібрати слухання, де вони можуть представити справу. На цій стадії всі варіанти є відкритими", - додала Вестагер.

При цьому вона зауважила, що ця справа "може виглядати більш політичною справою, ніж інші". "Але якщо ви подивитися на інші справи, ви побачите аналогічні. Це - не єдина Заява про заперечення стосовно енергетики. 23 березня ми висунули Заяву щодо болгарського енергетичного холдингу", - уточнила комісар.

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