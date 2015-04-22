"Газпром" відповів на звинувачення Єврокомісії: "претензії необгрунтовані"

Російський холдинг «Газпром» прокоментував звинувачення Єврокомісії в порушенні правил конкуренції.

«22 квітня 2015 року на офіційному сайті Європейської комісії був опублікований прес-реліз, згідно з яким Європейська комісія ухвалила заяву про заперечення» (statement of objections) у рамках триваючого антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» в Європейському Союзі. Пред'явлені Єврокомісією претензії «Газпром» вважає необґрунтованими», - цитує «Газета.Ru» прес-реліз компанії (на цей час на офіційному сайті "Газпрому" прес-реліз не оприлюднено).

Читайте такожЄврокомісія висунула «Газпрому» офіційне звинувачення в монополізмі«Газпром» стверджує, що прийняття «заяви про заперечення» - це один з етапів антимонопольного розслідування, який не означає визнання винним у якомусь порушенні антимонопольного законодавства ЄС.

«Робота «Газпрому» на ринку ЄС, у тому числі застосування принципів ціноутворення на газ, відповідає стандартам, які використовують інші виробники та експортери газу», - наголошується в заяві.

Керівництво компанії сподівається на дотримання належним чином в рамках розслідування прав і законних інтересів «Газпрому». «Газпром», заснований за межами юрисдикції ЄС, є компанією, наділеною відповідно до російського законодавства публічно значимими функціями і статусом стратегічної організації, яку контролює держава», - наголошується в прес-релізі.