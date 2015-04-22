Україна очікує на збільшення постачань газу з ЄС після розслідування щодо Газпрому

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» розраховує на зняття обмежень у торгівлі газом з країнами Євросоюзу і відкриття віртуальних реверсивних маршрутів транспортування газу після завершення розслідування Єврокомісії щодо монополізму «Газпрому», йдеться у повідомленні НАК.

Як наголошується в прес-релізі "Нафтогазу", український оператор ГТС держкомпанія "Укртрансгаз" отримала запити від європейських газотрейдерів на організацію поставок газу через Україну між Угорщиною, Польщею, Болгарією, Грецією і Туреччиною.

«Через неконкурентну поведінку «Газпрому» європейські компанії не можуть використовувати наявну інфраструктуру для вільної торгівлі на інших ринках, що не входять до ЄС», - цитує прес-служба главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

У компанії нагадали, що через дії «Газпрому» Україна не має можливості торгувати газом на своєму західному кордоні і не може повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив всі потужності даного газопроводу.

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«Блокуючи віртуальні потоки газу зі Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку за останні роки», - додав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Європейська комісія висунула офіційні звинувачення російському "Газпрому" з приводу домінуючої позиції на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Комісія проводить перевірку "Газпрому" з вересня 2011 року, а формальна процедура була розпочата в червні 2012 року.

Довідка УНІАН. З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював на повну потужність. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні повністю позбутися газової залежності від «Газпрому». Таку можливість Україні може дати так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.