Яценюк наказав Демчишину терміново представити програму реформ у вугільній галузі

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк поставив вимогу до міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина терміново подати на розгляд уряду програму реформування вугільної галузі, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

Як наголосили в Кабміні, згідно з рішенням уряду, на погашення боргів із зарплати перед шахтарями виділено 400 млн грн, з яких 300 млн грн уже перераховано Міненерговугілля. Раніше передбачалося, що решту 100 млн грн буде перераховано на погашення боргів у травні, однак зараз, за інформацією прес-служби уряду, Яценюк доручив терміново забезпечити виплату грошей у повному обсязі.

«Воднчас, виконання оперативних доручень є лише гасінням пожежі. А необхідно системне вирішення проблеми вугільної галузі за допомогою продуманої програми реформування, яка передбачала б розвиток і приватизацію перспективних шахт, консервацію і ліквідацію інших шахт», - цитує главу уряду прес-служба.

У Кабміні також нагадали, що прем'єр-міністр ще два місяці тому дав доручення забезпечити постійний діалог з представниками шахтарських колективів. «У зв'язку з цим прем'єр-міністр чекає від міністра енергетики та вугільної промисловості відповіді про виконання урядових рішень і подання проекту програми перетворень у вугільній сфері», - повідомили в прес-службі.

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Крім того, в уряді звернули увагу, що представників шахтарських колективів запросили на зустріч до Кабміну, де їх готові вислухати міністр Кабміну Ганна Онищенко, перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Мартиненков, перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський і заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко. «Поки що така зустріч не відбулася», - зазначили в прес-службі Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, у Києві відбуваються акції протесту шахтарів, які не задоволені станом справ у галузі та зростанням боргів з заробітної плати. Представники шахтарських колективів заявили про свій намір розбити наметове містечко під будівлею Міненерговугілля.