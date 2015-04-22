Україна запропонує Євросоюзу разом провести розслідування проти Газпрому

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк просить Антимонопольний комітет України розпочати розслідування проти російського газового монополіста - компанії "Газпром", дії якої, на думку голови уряду, завдають шкоди українській економіці.

"Уряд України звертається до Антимонопольного комітету з проханням розпочати антимонопольне розслідування проти російської компанії «Газпром», яка діє на дискримінаційних, фактично на неконкурентних умовах, і завдає шкоди українській економіці», - цитує прес-служба Кабміну слова прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Як наголошується у повідомленні прес-служби Кабміну, глава уряду "тільки-но завершив розгляд матеріалів з цього питання, наданих Міністерством юстиції України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Антимонопольним комітетом України".

«Ми також звернемося до наших партнерів з Європейського Союзу, щоб спільно провести це розслідування і встановити факт монополізму російської компанії «Газпром» не тільки в Європейському Союзі, але й в Україні», - підкреслив Яценюк.

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Як раніше повідомляв УНІАН, найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» розраховує на зняття обмежень у торгівлі газом з країнами Євросоюзу і відкриття віртуальних реверсивних маршрутів транспортування газу після завершення розслідування Єврокомісії щодо монополізму «Газпрому". У компанії нагадали, що через дії «Газпрому» Україна не має можливості торгувати газом на своєму західному кордоні і не може повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив всі потужності цього газопроводу.

За інформацією голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «блокуючи віртуальні потоки газу зі Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку за останні роки».

22 квітня Європейська комісія висунула офіційні звинувачення російському "Газпрому" щодо домінуючої позиції на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Комісія проводить перевірку "Газпрому" з вересня 2011 року, а формальну процедуру було розпочато у червні 2012 року.