Представники чеської Skoda ознайомилися з конструкцією двох недобудованих блоків Хмельницької АЕС

За інформацією «Енергоатому», візит фахівців Skoda JS відбувся 20-22 квітня.

«Це чергова робоча зустріч, яка відбулася з ініціативи чеської сторони і передбачала загальне ознайомлення зі станом справ на будівельному майданчику енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що представники Skoda JS готові й надалі продовжувати співпрацю з українською стороною.

Разом із тим в «Енергоатомі» нагадують, що відповідними міністерствами і відомствами підготовлено та погоджено так зване «концептуальне рішення», яке передбачає добудову блоків з використанням корпусів реакторів, вироблених на потужностях чеської Skoda JS.

У повідомленні наводяться слова заступника головного інженера з нових блоків ХАЕС Олександра Корлиханова, який повідомив, що для подальшого економічного розвитку держави вкрай необхідні нові енергетичні потужності, а спорудження енергоблоків 3 та 4 Хмельницької АЕС - першочергове завдання.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» розраховує до червня отримати дозвіл уряду на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з чеською компанією Skoda.

За словами заступника директора з виробництва дп НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється в 3,7 млрд євро, включаючи перше завантаження палива на 296 млн євро. На сьогодні готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 - 25%.

14 квітня Котін повідомив, що компанія найбільшого польського бізнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, зацікавлена інвестувати 1,48 млрд євро на добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, покривши 40% вартості проекту, в обмін на продажів частини електроенергії на польському ринку.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.