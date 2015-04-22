Рада заявила, що недофінансування не дозволяє закрити Чорнобильську АЕС

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження» (2619).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 народних депутатів.

В постанові зазначено, що видатки до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему до 2012 р. профінансовані на 57% від передбаченої Законом суми, а відповідні зміни у державний бюджет України, передбачені нею на відповідний рік з 2012 року не вносилися.

“Таке недофінансування не дозволяє виконувати необхідні роботи зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, ускладнює супровід міжнародних проектів та, загалом, є недостатньо ефективним витрачанням бюджетних коштів, оскільки і через 14 років після остаточної зупинки станції основні витрати йдуть на підтримку безпеки станції, а не на зняття її з експлуатації, залишаються не забезпеченими або забезпечені частково видатки Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" на оплату праці, комунальні послуги, енергоносії тощо”, - зазначено в постанові.

В постанові сказано, що відсутність (або недостатність) капітальних видатків негативно впливає на оновлення основних фондів, створення та впровадження новітніх технологій, призводить до невиправдано розширеної ремонтної бази, значних видатків на придбання запчастин та матеріалів, знижує ефективність праці персоналу, вимагає залучення додаткового персоналу для здійснення обов’язкових заходів, що збільшує колективну дозу опромінення.

В ній зазначається, що недофінансування у жовтні – грудні 2014 року окремих бюджетних програм та списання залишків Казначейством 1 січня 2015 року з рахунків одержувачів без сплати зареєстрованих зобов’язань призвело до фактичного виникнення незареєстрованої кредиторської заборгованості підприємств зони відчуження на загальну суму 148,5 млн. гривень. Це викликало невиплату заробітної плати персоналу підприємств та ще більше загострило соціальне напруження в трудових колективах. Одночасно відбулися акції протесту, часткове знеструмлення та обмеження постачання природного газу, нарахування Державною фіскальною службою 2,3 млн. грн. штрафів та пені за несплачені обов’язкові платежі до бюджету (перш за все, єдиний соціальний внесок), які постійно зростають.

“Визначені Державним бюджетом України видатки на 2015 рік не дають можливості забезпечити фінансуванням навіть першочергових заходів (заробітна плата, енергоносії тощо). За межами фінансування залишилося відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком у розмірі 186 млн. грн. (або 26% від визначеного фінансування). Внаслідок виконання заходів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС знаходяться під загрозою зриву”, - йдеться в постанові.

Даною постановою рекомендується президентові України: розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання про стан реалізації заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

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Також рекомендується Кабінету міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України: про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" ", яка вже пройшла попереднє погодження з заінтересованими сторонами, та забезпечити її належне фінансування шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та наступні роки.

Також пропонується уряду внести законопроект про внесення змін до Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" щодо зменшення межі цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції; про внесення змін до Податкового кодексу України в частині відновлення дії положень, що стосуються питання реєстрації нерезидентів – виконавців проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС в податковому органі; пільг з оподаткування прибутку ДСП ЧАЕС та прибутку підприємств, отриманого за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття"; про внесення змін до Земельного кодексу України стосовно визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження у сфері регулювання земельних відносин в частині розпорядження землями зони відчуження, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відчуження земельних ділянок для цілей, визначених Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Уряду рекомендується відповідно до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" передбачити додаткову дотацію бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста у повному обсязі.

Уряд також має забезпечити належне виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань щодо сплати внесків України до Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР; забезпечити фінансування будівництва комплексу "Вектор" у повному обсязі; завершити процедуру погодження проектів "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС" та "Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС" з метою прийняття їх Кабінетом Міністрів України. Вирішити питання фінансування будівництва сховища; забезпечити проведення капітального ремонту залізниці на ділянці станція Вільча – станція Янів протягом 2015-2016 р.р.

Крім того уряд має прискорити погодження всіх необхідних матеріалів для створення Чорнобильського біосферного заповідника, а також розробити порядок відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам ДСП "Чорнобильська АЕС" та інших підприємств зони відчуження та підприємств, які виконують роботи по контрактам з підприємствами зони відчуження); надати розстрочку у перерахуванні реверсної дотації з бюджету м. Славутич до державного бюджету;

Уряд має розробити план заходів щодо інтеграції майданчика Чорнобильської АЕС в атомну галузь України з метою вдосконалення та вирішення питань поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, та зняття з експлуатації АЕС України.