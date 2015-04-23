Газпром заважає об'єднанню енергосистем України і ЄС - Нафтогаз

Про це йдеться в заяві НАК, поширеній у середу ввечері.

"Протягом багатьох років панівне становище "Газпрому" на ринку України та деяких країн Євросоюзу завдає шкоди "Нафтогазу". Зараз "Газпром" відмовляється надавати "Нафтогазу" інформацію про шипер-коди (shipper code pairs), що заважає процесу об'єднання енергосистем України і сусідніх європейських країн відповідно до енергетичного регламенту ЄС", - сказано в документі.

"Таке об'єднання дозволило би здійснювати віртуальні реверсні поставки газу (т. зв. back-haul) між Україною з одного боку та Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Румунією - з другого", - наголошується в заяві.

"Блокуючи віртуальні реверсні поставки газу в Словаччині та в інших країнах, суміжних з Україною, "Газпром" в останні роки позбавляв європейських постачальників можливості вільно конкурувати на українському ринку", - стверджують у НАК.

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У НАК додали, що порушення принципів конкуренції "Газпромом" стосується не тільки українського ринку.

"Нафтогаз" та оператор української ГТС ПАТ "Укртрансгаз" отримали запити від європейських компаній-торговців газом з організації газових потоків по території України між Угорщиною, Польщею, Болгарією, Грецією та Туреччиною. Таким чином, сьогодні через антиконкурентну поведінку "Газпрому" компанії ЄС позбавлені можливості використовувати наявну українську інфраструктуру для торгівлі на ринках ЄС та за його межами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 квітня антимонопольні органи Європейського союзу висунули російському "Газпрому" офіційне звинувачення у зловживанні монопольним становищем у Польщі, Угорщині, Естонії, Латвії, Литві, Чехії, Словаччині, Болгарії.

На думку Єврокомісії, "Газпром" створив штучні бар'єри для поставок газу з одних країн Центральної та Східної Європи в інші, перешкоджаючи міжкордонній конкуренції.