Болгарія, Румунія і Греція з'єднають ГТС для зниження залежності від Росії

09:05, 23 квітня 2015
Енергетика
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Нове з'єднання буде коштувати близько 220 млн євро

REUTERS

Болгарія підписала угоду з Румунією і Грецією про будівництво з'єднання між газотранспортними системами країн, відомого як вертикальний газовий коридор.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на слова заступника міністра енергетики Болгарії Жечо Станкова.

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Нове з'єднання буде коштувати близько 220 млн євро ($236,2 млн). Введення в експлуатацію заплановано на 2018 рік, зазначив заступник міністра. Через цю трубу Болгарія зможе купувати газ з Азербайджану і з СПГ-терміналів у Греції, передають «Ведомости».

«Ми нарешті отримаємо нове джерело газу, тому що досі ми були повністю залежні від одного джерела - Росії», - заявив Станков.

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Болгарія споживає близько 3 млрд кубометрів газу в рік, 95% з яких йдуть від російського «Газпрому».

Болгарія також має намір розробляти свої власні запаси вуглеводнів. Минулого тижня країна оголосила тендер на право розробляти нафтогазові блоки на шельфі Чорного моря.

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