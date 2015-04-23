На світових торгах у четвер, 23 квітня, ціни на нафту незначно зросли на тлі статданих зі США, передає Reuters.

Торги почалися з підвищення вартості червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent на 0,08% - до 62,78 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI на 0,32% - до 56,34 долара за барель.

Читайте такожОПЕК переглянула прогноз світового попиту та цін на нафту у цьому роціЗа даними Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні збільшилися на 5,3 мільйона барелів, або на 1,1%, - до 489 млн барелів за тиждень, що завершився 17 квітня. Експерти очікували зростання запасів тільки на 2,888 млн барелів - до 486,588 млн барелів.

EIA також повідомило про зниження видобутку в США за тиждень на 18 тис. барелів нафти в день - до 9,366 млн барелів, що на 0,19% нижче показника попереднього тижня.

Аналітики прогнозують, що зниження видобутку сланцевої нафти в США скоротить надлишок пропозиції на ринку.