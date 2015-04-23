США готують Греції зустрічну пропозицію після ініціативи "Газпрому"

США мають намір зробити зустрічну пропозицію Афінам у зв'язку з ініціативою "Газпрому" прокласти газопровід територією Греції для поставок російського газу до Європи, повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас в розмові зі співробітниками редакції агентства Associated Press у Вашингтоні. Виклад бесіди опублікувало Афінське агентство новин, передає Прайм.

Котзіас знаходиться в США з п'ятиденним візитом. Російська пропозиція провести газопровід до Греції і 10-річна угода на постачання газу за пільговими цінами стали одними з проблемних питань під час переговорів, пише агентство.

"Газпром" зробив нам дуже гарну пропозицію. Держсекретар Керрі сказав, що США будуть готові зробити зустрічну пропозицію і що спеціальний представник державного департаменту з міжнародних енергетичних питань Амос Хокстайн відвідає Афіни протягом декількох днів для переговорів", - сказав грецький міністр.

Котзіас охарактеризував переговори по газопроводу з "Газпромом" "як економічне, а не політичне рішення". Однак Associated Press пише, що інтерес "Газпрому" до Греції є частиною боротьби проти зусиль США зробити Центральну і Східну Європу незалежними від російської енергії.

Голова МЗС Греції не бачить причин не співпрацювати з Росією. "Я запитую всіх наших партнерів - будь ласка, скажіть мені, що я можу сказати нашому народу, чому ви дозволяєте Туреччині провести трубопровід "Газпрому" до наших кордонів, а я такий противник Росії, що не хочу робити це?" - помітив Котзіас.

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Відповідаючи на питання про переговори між Грецією та європейськими кредиторами, Котзіас сказав, що Греція готова піти на компроміс і "ніхто не збирається грати в ігри". Однак, за його словами, європейські чиновники повинні поважати зроблений у січні вибір уряду, який обіцяв кампанію проти жорсткої економії. "Після п'яти років жорсткої економії у нас дуже погані результати", - сказав він.