"Газпром" хоче укласти окремий контракт із окупованою частиною донбасу

"Газпром", який з лютого вже втратив $174,2 млн через відмову "Нафтогазу України" платити за поставки газу в окупований Донбас, змінив свою позицію, пише "Комерсант".

Тепер російська компанія, яка раніше наполягала, що за постачання "ДНР" і "ЛНР" повинен платити Київ, пропонує укласти окремий контракт для південного сходу України. Партнером "Газпрому" може стати, наприклад, місцевий "Донбастрансгаз", який приймає зараз газ з РФ. Юристи кажуть, що укласти контракт з "Газпромом" може будь-яка особа, яка здатна технічно прийняти газ, але виникне питання про власність на трубопровідну інфраструктуру.

Читайте такожРосійський маячня «під газом» Голова "Газпрому" Олексій Міллер 22 квітня несподівано запропонував провести спеціальні переговори про укладення окремого прямого контракту на постачання газу на південний схід України, тобто в так звані ДНР і ЛНР. В кінці березня перед переговорами з Єврокомісією "Газпром" лише погодився не враховувати поставки на південний схід України при розрахунку передоплати "Нафтогазу" (за квітень вона з урахуванням березневих залишків склала $75,85 млн). Вчора Міллер підтвердив, що з початку року до 21 квітня компанія поставила на Донбас 555 млн кубометрів газу на $174,2 млн, але "Нафтогаз" відмовляється визнавати їх і оплачувати".

При цьому до цих пір не ясно, чи проходить газ в ДНР і ЛНР через підконтрольну Україні територію. Як повідомив учора "повпред ДНР" в контактній групі Денис Пушилін, поставки газу з боку Києва не почалися. Але міністр енергетики України Володимир Демчишин, заявляючи 10 квітня про те, що заборгованість "невизнаних республік" з вересня по березень - $385 млн за 1,5 млрд кубометрів, говорив, що "на даний момент постачання зменшено". А глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв тоді ж у Брюсселі називав проблему постачання у Донбас "штучною", запевняючи, що воно триває.

Читайте такожЄврокомісія висунула «Газпрому» офіційне звинувачення в монополізміСхожа ситуація з "сірими" поставками газу тягнеться вже багато років в Придністров'ї.