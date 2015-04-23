Росія налаштована залагодити конфлікт Єврокомісії і "Газпрому" миром

Єврокомісія направила «Газпрому» офіційні претензії щодо зловживання домінуючим становищем на ринках країн Центральної і Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС. Висновки комісії попередні, вони не вирішують результат антимонопольної справи, розпочатої в серпні 2012 р. У компанії є 12 тижнів на відповідь, вона також може запросити усні слухання, щоб викласти свої аргументи. Якщо «Газпром» не скористається правом на захист у встановлений термін, справі буде дано подальший хід, пишуть «Ведомости» з посиланням на джерело, близьке до Єврокомісії. При цьому термін прийняття остаточного рішення не обмежений.

«Газпром» повідомив, що вважає претензії необґрунтованими і розраховує, що взаємоприйнятне рішення буде досягнуто на рівні Єврокомісії та уряду Росії. Президент Володимир Путін у вересні 2012 р. після початку антимонопольного розслідування підписав указ, який забороняє стратегічним підприємствам надавати інформацію іноземній владі без схвалення уряду. «Газпромом» займається Міненерго. Міністерство повідомило, що прем'єр Дмитро Медведєв і колишній президент Єк Жозе Мануель Баррозу домовилися знайти мирне рішення ще в листопаді 2013 р. Але діалог був перерваний Єврокомісією в односторонньому порядку, тому зараз розслідування проходить без урахування аргументів Росії. Тим не менш Міненерго націлене на взаємоприйнятне рішення. Про необхідність шукати компроміс заявив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Читайте такожМіллер визнав, що модель роботи "Газпрому" в Європі розвалюєтьсяЄврокомісар з конкуренції Маргрет Вестагер допустила можливість мирного врегулювання спору. Але вона вважає, що комісія повинна вести переговори з керівництвом «Газпрому», а не російським урядом. Представник «Газпрому» не відповів на запит «Ведомостей».

Вестагер нагадала, що якщо вина «Газпрому» буде доведена, то йому загрожує штраф до 10% від обороту на ринках тих країн, де було порушено антимонопольне законодавство. За оцінкою «Сбербанка», сума штрафу може скласти $1-2 млрд, за оцінкою «ВТБ капіталу» - до $3,8 млрд. При цьому джерело в Брюсселі зазначає, що «Газпром» зможе оскаржити рішення про штраф в суді, ці справи можуть тривати роками, а виплати до судового рішення заморожуються.