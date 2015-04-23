Бразильський нафтовий гігант Petrobras за рік втратив понад $7 мільярдів

Бразильський державний нафтовий гігант Petrobras, який опинився в центрі корупційного скандалу, повідомив про збитки в 7 млрд доларів за 2014 рік, передає Бі-бі-сі.

При цьому 2 млрд доларів були списані на витрати, пов'язані зі звинуваченнями в корупції.

Казначей правлячої Партії трудящих Жоау Ваккарі був заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей.

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Президент країни Ділма Руссефф очолювала раду директорів Petrobras з 2003-го по 2010 рік. І вона, і її партія заперечують причетність до корупції.

Як стверджує бразильська прокуратура, корупційна схема з відкатами за контракти діяла багато років і обійшлася компанії в мільйони доларів.

Президент Руссефф не увійшла в список з приблизно 40 політиків і членів керівництва Petrobras щодо яких проводиться слідство.