У Демчишина хочуть збільшити на 50% видобуток вугілля на держшахтах

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує у 2015 році збільшити на 50% видобуток вугілля на державних шахтах для підвищення їх рентабельності, що дасть змогу зберегти більшість робочих місць у вугільній галузі.

Про це йдеться у програмі реформування роботи державних підприємств вугільної галузі України, підготовленій Міненерговугілля.

«Збільшення видобутку дасть змогу зменшити собівартість вугілля - робота шахтарів стане економічно рентабельною, забезпечить людей зарплатою», - йдеться в документі.

Згідно з програмою Міненерговугілля, видобуток вугілля у 2015 році на держшахтах повинен досягти 9 млн тонн, що на 50% більше, ніж у 2014 році. У 2016 році, згідно з документом, видобуток вугілля на державних шахтах становитиме 14 млн тонн.

Як зазначається в програмі реформування, на сьогодні собівартість видобутку вугілля на державних шахтах становить 1 600 грн за тонну, тоді як його ринкова вартість - 1 100 грн за тонну.

Також у документі зазначається, що оптимізація роботи держшахт передбачає більш ефективну структуру управління.

«Звільнення переважно в «надбудові» - адміністративному персоналі державних вугледобувних підприємств, частини персоналу непрофільних і допоміжних підприємств», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня близько двох тисяч шахтарів, велика частина яких працює на шахтах, що належать компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, провели багатогодинні мітинги. Спочатку вони пікетували Адміністрацію президента, потім Верховну Раду і Кабмін.

Однією з головних вимог мітингувальників шахтарів є відставка міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

21 квітня у Києві відбувся ІІІ з'їзд шахтарів України. Після його закінчення було прийнято звернення до президента України з проханням відправити у відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

У постанові з'їзду також міститься звернення про внесення змін до держбюджету України, де повинно бути передбачено необхідну кількість витрат на держпідтримку галузі.

Раніше міністр Демчишин неодноразово критикував компанію ДТЕК за вимогу збільшити тариф на відпуск електричної енергії для теплової генерації, уточнивши, що таке різке підвищення коштуватиме споживачам 12 млрд грн.