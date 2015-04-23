Єврокомісія виключила переговори з владою Росії у справі "Газпрому"

Єврокомісія має намір вести переговори щодо антимонопольних претензій до "Газпрому" з представниками самої компанії, а не з владою Росії, заявив 23 квітня на прес-конференції в Брюсселі представник ЄК Рікардо Кардосо, передає ТАСС.

"Це - відносини між Єврокомісією і "Газпромом", а не російською владою", - сказав він.

Читайте такожЄврокомісія висунула «Газпрому» офіційне звинувачення в монополізміЗаступник офіційного представника ЄК Міна Андрєєва підкреслила у свою чергу, що "справа стосується питань конкуренції, а не політики". "Це - питання конкуренції, нічого політичного ми додати не можемо. Єврокомісар (з питань конкуренції Маргрет Вестагер) ясно сказала, що всі компанії, що працюють на ринку ЄС, повинні поважати закони ЄС", - зазначила вона.