Україна не збирається підписувати окремий контракт на постачання російського газу в зону АТО

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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не бачить необхідності підписувати окремий контракт із російським газовим монополістом «Газпромом» на поставки газу в окупований Донбас, сказав журналістам голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Про необхідність такого контракту раніше заявив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.

«Ми не бачимо в цьому (окремому контракті - УНІАН) сенсу», - сказав Коболєв, додавши, що пропозиції про підписання такого контракту з російського боку від «Газпрому» поки що не надходило.

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