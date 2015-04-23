Україна відновила переговори з Румунією про постачання газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відновила перервані в 2013 році переговори з Румунією про постачання газу в Україну за реверсною схемою, повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Так, ми ведемо переговори з румунською стороною. Але поки що ніякої конкретної інформації не надаємо», - сказав він.

При цьому голова "Нафтогазу" зазначив, що Україна дуже зацікавлена в досягненні угоди про постачання палива. «Ми б дуже хотіли, аби Румунія стала ще однією країною в реверсних поставках газу в Україну з ЄС», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховувала в жовтні 2013 року підписати угоду про постачання природного газу з території Румунії. Однак тоді виникли технічні труднощі з відкриттям даного маршруту. Компанія Transgaz SA, національний оператор газотранспортної системи Румунії, називала своїм пріоритетним завданням будівництво газопроводу між Румунією і Молдовою «Ясси-Унгени», і тому реверсна схема могла запрацювати, за оцінками румунської сторони, не раніше 2016 року.

Читайте такожРумунія вперше за десятки років відмовиться від російського газуНа сьогодні Україна використовує три основних маршруту реверсу - через Польщу, Угорщину й Словаччину. Словацький маршрут є пріоритетним для України.

За оцінками Міненерговугілля, загальний обсяг споживання газу в Україні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів. При цьому обсяг імпорту, який може бути здійснений в 2015 році, становитиме близько 25 млрд кубометрів, які можуть бути закачані в сховища для використання в майбутньому. За оцінками уряду, близько 60% імпорту буде закуплено у європейських постачальників.