Рівненська АЕС веде роботи з продовження терміну експлуатації 3-го блоку згідно із графіком

Рівненська атомна електростанція згідно зі складеним графіком здійснює ряд заходів із продовження терміну експлуатації енергоблоку №3, який закінчується у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник головного інженера з експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС Владислав Красинський.

«Ми йдемо за запланованиму графіком і поки не бачимо жодних перешкод для продовження ресурсу третього блоку», - сказав він.

За словами Красинського, 24 травня третій енергоблок буде зупинено на планово-попереджувальний ремонт, який триватиме 66 діб, що на 14 днів довше стандартних планових ремонтів.

«Ці додаткові 14 днів - саме початок фізичних робіт із обстеження устаткування з метою продовження експлуатації», - додав він.

Також Красінський розповів, що вже зараз паралельно проводиться комплексне обстеження, що включає вивчення сейсмологічних умов і перевірку частини обладнання блоку.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.