Обвал на ринку нафти відновився

На світових торгах у п'ятницю, 24 квітня, ціни на нафту знижуються після зростання напередодні, передає Reuters.

Так, на початку торгів вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent впала на 0,43% - до 64,52 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту WTI на 0,5% - до 57,45 долара за барель.

В ході торгів четверга, 23 квітня, Brent зростала більш ніж на 3%, досягнувши позначки 65,51 долара за барель.

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