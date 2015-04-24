Кабмін отримав право вирішувати питання постачань електроенергії в зону АТО

Президент Петро Порошенко затвердив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо особливостей регулювання відносин у сфері енергетики на території проведення антитерористичної операції», що був ухвалений Верховною Радою 7 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон надає повноваження Кабінету міністрів встановлювати особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов'язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Крім того, законом регулюються відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на вказаних територіях.

Читайте такожУкраїна перестала платити за російську електроенергію, що постачається в зону АТОУряд також визначає перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Як зазначили в прес-службі, закон був розроблений на виконання указів президента №875/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях» та №876/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року».