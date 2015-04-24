«Газпром» продає найдорожче газ тим країнам, які найбільше від нього залежать

Про це йдеться у статті видання Bruegel, передає «Європейська правда».

Видання зазначає, що серед претензій Єврокомісії до газового монополіста йдеться, що "Газпром" в країнах Балтії, Болгарії та Польщі здійснює такі порушення:

1) перешкоджання транскордонним продажам газу на основі окремих положень у контрактах зі своїми клієнтами дозволяє "Газпрому" стягувати вищі ціни в країнах, які більше залежать від російського газу (дивись карту).

2) Несправедливе встановлення цін на основі формул ціноутворення "Газпрому".

3) Поставки газу ставляться в залежність від взятих країнами зобов'язань щодо окремих питань газотранспортної інфраструктури. Зокрема, "Газпром" поставив ціну газу для Болгарії в залежність від участі країни в проекті газопроводу "Південний потік", а в Польщі - у залежність від контролю над інвестиційними рішеннями щодо газопроводу "Ямал".

У "Газпрому" є 12 тижнів, щоб відповісти на висунуті претензії. Якщо Єврокомісія врешті-решт вирішить справу не на користь російської компанії, то вона може бути оштрафована на суму до 10% від свого глобального річного обігу.

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Видання зазначає, що, як це не парадоксально, претензії ЄК надійшли в досить сприятливий момент для російської компанії, принаймні з двох причин: прогноз попиту і еволюція цін.

"У період між 2013 і 2014 роками попит на газ у ЄС впав на 10%. З несподіваним падінням попиту ринкова влада в ЄС швидко перейшла від виробників до споживачів. "Газпром" може скористатися антимонопольною справою для перегляду бізнес-моделі в ЄС з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку і тим самим забезпечити цілісність попиту на газ в ЄС", - сказано в статті.

Деякі компанії, такі як Statoil, вже скорегували свої бізнес-моделі до нових реалій ринку ЄС. "Газпром" повинен послідувати цьому прикладу шляхом коригування своєї цінової формули відповідно до нових ринкових умов, з кінцевою метою забезпечення сегмента попиту на газ в ЄС.

"Такий крок був би особливо розумним в останні місяці, враховуючи безпрецедентне падіння цін на нафту, через яке будуть послідовно знижуватися ціни і на газ, ймовірно, і після 2015 року", - зазначають автори.

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Проте є велика ймовірність, що політичні аргументи будуть превалювати над комерційними, і це погіршить і без того складне газове партнерство Росії і ЄС.

"Якщо "Газпром" не співпрацюватиме з Єврокомісією в ході розгляду справи, це буде ще одним аргументом для ЄС на користь диверсифікації поставок газу, і в кінцевому рахунку, сприятиме подальшому погіршенню не тільки газового партнерства Росія-ЄС, але й власне становища "Газпрому" на ринку ЄС", - зазначає видання.