Продажі бензину в Україні за березень знизилися на 40%

В Україні реалізація бензину для автомобілів через мережу АЗС, без урахування окупованої Росією Криму, в березні 2015 року в натуральному виразі скоротилася порівняно з березнем 2014 року на 40,7% - до 123,5 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними відомства, порівняно з лютим 2015 року реалізація бензину в березні 2015 року в натуральному виразі скоротилася на 4%.

Дизельного пального через мережу АЗС у березні 2015 року було продано 97,6 тис. тонн, що на 41,3% менше показника березня 2014 року і на 13,4% менше, ніж у лютому 2015 року.

Читайте такожБілорусь через падіння російського рубля припинила постачання бензину до РФУ цілому, в березні 2015 року через мережу АЗС продажі нафтопродуктів у грошовому виразі збільшилися порівняно з лютим 2015 року до 7,12 млрд грн із 6,63 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні реалізація бензину для автомобілів через мережу АЗС у січні 2015 року в натуральному виразі скоротилася порівняно з січнем 2014 року на 34,1% - до 138,1 тис. тонн. У лютому 2015 року реалізація бензину скоротилася порівняно з лютим 2014 року на 33,7%.