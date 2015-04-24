В «Укренерго» кажуть, що через Ахметова можливі масові відключення світла

17:21, 24 квітня 2015
Енергетика
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Держкомпанія «Укренерго», оператор Об'єднаної енергосистеми України, попереджає про масові відключення споживачів через дефіцит потужності в енергосистемі країни, що виник внаслідок різкого зниження закупівлі вугілля тепловими станціями компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

REUTERS

Як відзначається в повідомленні «Укренерго», середньодобові постачання вугілля на електростанції ДТЕК зменшились у березні порівняно з лютим на 26,7%, а за двадцять три дні квітня - на 24,1%. Водночас, додають в держкомпанії, «Донбасенерго», більша частина активів якої постраждали через військову агресію Росії на Донбасі, збільшило поставки вугілля на 43% в березні та на 100% в квітні, а держкомпанія «Центренерго», що відчуває гострий дефіцит антрациту, збільшила поставки в березні порівняно з лютим в 2,3 разу, а у квітні - в 3,1 разу.

«Такий стан вимагає від генеруючих компаній невідкладних заходів щодо забезпечення електростанцій паливом найближчим часом», - йдеться в повідомленні «Укренерго».

«Без термінових дій зі збільшення поставок палива країну чекають масові відключення споживачів через дефіцит потужності в Об'єднаній енергетичній системі України», - відзначили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 14 по 24 квітня скоротилися на 9% - до 673,97 тис. тонн із 741,46 тис. тонн.

Із загального обсягу палива 221,22 тис. тонн припадає на антрацитове вугілля, яке в Україні в дефіциті. При цьому його запаси за тиждень скоротилися на 21%.

Водночас компанія ДТЕК знижує закупівлю вугілля через незгоду з тарифною політикою Міненерговугілля і НКРЕКП.

За словами голови НКРЕКП Дмитра Вовка, поточна ціна вугілля, врахована в тарифі ТЕС, становить приблизно 1 100 грн. Кожні 100 грн означають збільшення додатково 2 млрд грн витрат на паливо для теплоелектростанцій, які будуть спрямовуватися найбільшому виробнику вугілля в Україні - компанії ДТЕК.

За словами Вовка, прибуток ДТЕК у вугільному та електроенергетичному сегменті з 2009 року по 2014 рік зріс у 6 разів.

Також Вовк відзначив, що за наданою ДТЕК інформацією, собівартість видобутку вугілля на її шахтах становить 800 грн за тонну, що дозволяє підтримувати поточний рівень видобутку цього виду палива.

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