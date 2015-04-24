«Укртрансгаз» збільшив прибуток у 3,5 разу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, в січні-березні 2015 року збільшила чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року в 3,5 разу, - до 739,262 млн грн з 210,693 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід «Укртрансгазу» за січень-березень 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року збільшився до 4,066 млрд грн з 3,93 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період поточного року збільшився порівняно з січнем-березнем минулого року до 1,609 млрд грн з 0,714 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2015 року російський «Газпром» несподівано звернувся до НАК «Нафтогаз України» з заявкою на транзит 174,3 млн куб. м газу, що означало збільшення на 58% всього за добу.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».