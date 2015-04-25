Демчишин вважає, що шахтарям допоможе демонополізація вугільної промисловості (відео)

Демонополізація ринку видобутку вугілля може урегулювати ситуацію у вугільній промисловості.

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив головний енергетик України Володимир Демчишин.

За його словами, від конкуренції виграли б і самі гірники.

"Ідеально б було, якби ці шахти, якими управляє ДТЕК, належали не одній компанії, а 3 чи 4. Вони тоді б конкурували між собою. Тоді б не йшла мова про те, що ми перестанемо добувати чи поставляти, розуміючи, що вони заробляють 300 грн на тонні. На жаль, цього немає. Та ж сама ситуація і в генерації", - зазначив Демчишин.

Читайте такожЯценюк: Акції протесту шахтарів - це спроба дестабілізувати ситуацію в країніНагадаємо, що кілька днів тому в центрі Києва відбулися масові протести "шахтарів", однією з вимог яких буда відставка міністра Демчишина. Опісля народний депутат Мустафа Найєм опублікував документи, які нібито вказують на причетність до організації цих "протестів" топ-менеджменту компанії "ДТЕК", що належить Рінату Ахметову. В компанії ж стверджують, що не знають, звідки міг з'явитися опублікований Найємом документ.