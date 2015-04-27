Ціни на нафту продовжили падіння

На світових торгах у понеділок, 27 квітня, ціни на нафту знижуються на тлі надлишку пропозиції на ринку, передає Reuters.

З початку торгів вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent впала на 0,29% - до 65,09 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту WTI на 0,4% - до 56,92 долара за барель.

Читайте такожВидобуток нафти в США досяг максимуму з лютого 1973 рокуЯк відзначають аналітики, тенденція надлишку нафти на ринку і низького попиту зберігається. Так, перевага пропозиції на ринку викликала обвал ціни нафти більш ніж на 50% з червня минулого року по січень 2015 року.

Деяку підтримку цінам надають новини з Ємену, де з 26 березня проходить операція коаліції арабських країн на чолі з Саудівською Аравією з ліквідації угруповань хуситов.