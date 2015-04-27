"Роснефть" може створити конкурента "Газпрому" - ЗМІ

Газовий бізнес "Роснефти" може бути виділений у самостійну дочірню структуру, пише в понеділок Forbes з посиланням на джерела, знайомі з деталями процесу.

За їхніми даними, нова "дочка" може отримати назву "Роснефть газ", а її керівником повинна стати Влада Русакова - віце-президент "Роснефти", яка очолює департамент розвитку газового бізнесу. До приходу в нафтову компанію в квітні 2013 року Русакова багато років пропрацювала в "Газпромі", а з 2003 року була членом правління монополії.

Представник "Роснефти" відмовився прокоментувати питання про виділення газового бізнесу в дочірню структуру. Але джерело, близьке компанії, пояснює: "Ідея виділення окремих напрямків у самостійні бізнеси в компанії обговорювалася".

Поки президент компанії Ігор Сєчін ідею газового бізнесу "активно не розглядає, хоча її дійсно багато лобіюють", зауважує один із співрозмовників Forbes.

"Роснефть" - третій після "Газпрому" і "Новатек" виробник газу в Росії. У 2014 році нафтова компанія, за її даними звітності, видобула 56,7 млрд кубометрів газу. Виручка газового дивізіону "Роснефти" становила 165 млрд рублів, збільшившись порівняно з 2013 роком на 72%. Основні газовидобувні активи - "Сибнефтегаз", "Самотлорнефтегаз", "Пурнефтегаз", "Юганскнефтегаз", "Ванкорнефть", "Ітера", "Роспан". До 2020 року "Роснефть" планує збільшити видобуток газу до 100 млрд кубометрів, заявив Сєчін.

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Виділення газового бізнесу може означати, що "Роснефть" готується до скасування монополії "Газпрому" на експорт трубопровідного газу, вважає директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін.

На думку експерта, скасування монополії "Газпрому" - це варіант обходу обмежень "Третього енергопакету". Наприклад, газ "Роснефти" зможе заповнити другу половину потужності OPAL (відвід "Північного потоку").