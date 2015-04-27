Запаси газу в українських сховищах перевищують 8 мільярдів кубометрів

Запаси газу в підземних газових сховищах України за станом на ранок 27 квітня перевищують 8 млрд кубометрів, повідомили УНІАН у прес-службі оператора ГТС - держкомпанії «Укртрансгаз».

Як підкреслили в компанії, це на 1,1% більше аналогічного показника минулого року.

«Протягом року в сховища вдалося закачати 0,644 млрд куб. м палива, - підкреслили в компанії. - За повідомленням центрального диспетчерського департаменту оператора вітчизняної газотранспортної системи, закачування природного газу здійснюється до чотирьох сховищ в режимі 58,4 млн куб. м на добу, що є максимумом в поточному році».

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Як повідомляв УНІАН, тиждень тому, 20 квітня, в українських газосховищах містилося 7,928 млрд куб. м газу, що було на 3% більше, ніж на початок поточного місяця та на 7,5% більше показників минулого року. Середній рівень завантаження становив 35,5 млн куб. м на добу.

На початку квітня глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд доларів для закачування газу в ПГС у літній період.

Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, в яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. До наступного опалювального сезону близько 7 місяців, і, за різними оцінками, Україні необхідно накопичити близько 17 млрд куб. м газу.