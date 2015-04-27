Росія через аварію на "Дружбі" вдвічі скоротила поставки нафти до Європи

Розрив труби нафтопроводу "Дружба", що стався в неділю на території Білорусі, призвів до тимчасової зупинки поставок нафти в Європу, в даний час постачання відновлені, але обсяг їх зменшено в два рази до відновлення пошкодженого трубопроводу, повідомив РІА Новини радник президента "Транснефти" Ігор Дьомін.

"У даний час обсяг прокачування нафти знижений у два рази", - сказав Дьомін, відповідаючи на питання про наслідки аварії. Він пояснив, що в неділю стався розрив однієї з двох труб нафтопроводу в районі села Бобовичі. Інформації про причини аварії поки немає.

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За словами Дьоміна, завершити ремонтні роботи і розпочати пуск трубопроводу планується до 15.00, таким чином, обсяг прокачування нафти може бути відновлено до вечора понеділка.

Говорячи про скорочення постачань нафти в Європу через аварію, Дьомін сказав, що компанія може не встигнути до кінця квітня поставити заявлені обсяги споживачам.

"У будь-якому випадку компенсуємо (поставки нафти - ред.), питання - чи встигнемо в квітні або доведеться переносити на травень", - сказав він.

Дьомін зазначив, що поки не має інформації про обсяг розлитої нафти і шкоду для довкілля.