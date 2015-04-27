«Надра України» за три місяці скоротила чистий прибуток до 19 тисяч гривень

Національна акціонерна компанія «Надра України» в січні-березні поточного року значно скоротила чистий прибуток – до 19 тис. грн з 5,9 млн грн в аналогічному періоді 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з фінансовим звітом, складеним за міжнародними стандартами фінансової звітності, за 3 місяці поточного року чистий дохід компанії зменшився у 8 разів – до 3,1 млн грн.

При цьому валовий прибуток компанії знизився у 3,1 разу - до 2,6 млн грн, а операційний у 2,5 разу - до 2,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з метою збільшення обсягів пошуково-розвідувальних робіт і видобутку нафти та газу «Надра України» визначила для відновлення 120 свердловин, які в короткі терміни з невеликими (порівняно з бурінням нових свердловин) фінансовими витратами можуть збільшити видобуток нафти і газу.

У компанії підготовлено 16 першочергових ділянок під бурові роботи на нафту і газ, а також 40 дільниць для проведення сейсмічних робіт. Крім того, виділено 15 ділянок надр для закладання пошукових свердловин з метою видобутку газу із сланцевих товщ та підготовлені бізнес-проекти на 23 перспективні ділянки для пошуку нафти та газу як у традиційних, так і в нетрадиційних покладах.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.