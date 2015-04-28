Ціни на нафту різко обвалились на заявах Саудівської Аравії

На світових торгах у вівторок, 28 квітня, ціни на нафту продовжують знижуватися на заявах Саудівської Аравії про збереження обсягу видобутку, передає Reuters.

Так, на початку торгів вартість червневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent опустилася на 1,23% - до 64,03 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту WTI на 1,3% - до 56,25 долара за барель.

Читайте такожМВФ прогнозує зростання цін на нафту до $73 за барель тільки в 2019 році27 квітня заступник міністра нафти Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман заявив, що країна збереже обсяги видобутку нафти, так як хоче захистити свої інтереси на ринку.

На ринок також чинить тиск статистика зі США. Управління з енергетичної інформації (EIA) Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 17 квітня, збільшилися на 5,3 млн барелів, до 489 млн барелів. Експерти очікували зростання запасів тільки на 2,888 млн барелів.