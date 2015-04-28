Нафтовому ралі, яке тривало близько місяця, приходить кінець - WSJ

Зростання світових цін на нафту, яке тривало близько місяця, зміниться зниженням, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Причина зміни тренда — відтік активів з найпопулярніших біржових фондів (Exchange Traded Fund, ETF), які прив'язані до нафтового ринку.

За даними австралійського інвестбанку Macquarie Group, з початку квітня відтік інвестицій з ETF, які вкладають у ф'ючерси на нафту марки WTI, склав $2,7 млрд.

Читайте такожGoldman Sachs очікує падіння цін на нафту влітку до $40Квітневий відтік інвестицій стане першим з грудня, з початку 2015 року інвестори вклали в ETF близько $6 млрд.

Керуючий директор швейцарської консалтингової фірми Petromatrix GmbH Олів'є Якоб вважає, що якщо інвестори почнуть виводити кошти з ETF, то це чинитиме тиск на ринок.

Трейдери і аналітики продовжують стежити за статистикою споживання і виробництва, чекаючи, що буде знайдено баланс перевиробництва. Однак так само вони стежать за динамікою інвестицій, тому падіння нафтових котирувань на тлі зниження інвестицій — це реальний сценарій.

При цьому зниження нафтових котирувань в кінці 2014 року сприяло притоку капіталу в ETF. Багато інвесторів вважають, що дешева нафта — це вдалий момент входу на ринок.